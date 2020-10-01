مطار دمشق الدولي يستأنف نشاطه بعد 6 أشهر من التوقف بسبب "كورونا"... فيديو

وواكب عودة المطار إلى عمله مراعاة الإجراءات الصحية المتبعة لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وذلك من خلال الإرشادات التي تم وضعها في المطار، أو من خلال مكبرات الصوت.

هذا وكان وزير النقل السوري، زهير خزيّم، قد قام بجولة تفقدية يوم أمس للمطار إطلع فيها على الإجراءات النهائية لإعادة افتتاح مطار دمشق الدولي، واستئناف التشغيل المنتظم لتخديم الرحلات القادمة والمغادرة ولمختلف شركات الطيران .

جولة الوزير خزيّم شملت مسار الراكب بدءاً من لحظة القدوم أو المغادرة، وجاهزية المعدات والكوادر بما يحقق انسياب حركة الركاب بشكل مريح وآلية تطبيق بروتوكول وزارة الصحة وتعليمات منظمة الطيران المدني العالمية، والصحة العالمية.

بدورها أنهت الجهات المعنية في المطار التدابير الخاصة بها من مركز صحي وأجهزة قياس حرارة وزيادة العناصر الطبية، والهجرة والجوازات، وافتتاح تسع نوافذ للمصرف التجاري السوري، كما تم فرز عناصر وتركيب أجهزة لتعقيم الركاب والحقائب، ورسم علامات أرضية لتحقيق التباعد المكاني، ولوحات دلالة وإرشاد، وزيادة فترات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة.