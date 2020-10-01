وزير الصحة اللبناني: زيادة تعريفة المستشفيات ورفع سعر الدواء غير مطروح

وغرّد حمد حسن عبر موقع تويتر: "طول ما سعر الدولار الرسمي محدد من مصرف لبنان والدعم مستمر، زيادة تعريفة المستشفيات أو رفع أسعار الدواء أمر غير مطروح".
وأضاف: "وزارة الصحة تعمل بموجب القانون اللبناني وعلى الكل المشاركة بالحل وليس العكس، كفى مزايدات على حساب أعصاب الشعب وآلمه".
وأكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون: "لا قرار من قبل كل المستشفيات برفع التعرفة، إلا أن قرار مستشفى الجامعة الأمريكية برفع أسعارها هو أول الغيث لأن المستشفيات لم تعد قادرة على الاستمرار بهذه التسعيرة".
وأكد هارون أنه سيجتمع مع وزير الصحة والجهات الضامنة لإيجاد حل لهذه المشكلة، كونه من المستحيل الاستمرار بهذا الشكل، على حد قوله.
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