السودان يعلن ارتفاع منسوب مياه نهري النيل وعطبرة

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، سجل منسوب نهر النيل الرئيسي اليوم 15 مترا و53 سنتمترا بارتفاع 3 سنتمترات عن أمس.
© REUTERS / Tiksa Negeri
وأشارت الوكالة إلى أن نسبة اليوم تمثل ارتفاعا بمقدار 1 متر و1 سنتمتر عن العام الماضى.
ولفتت "سونا" إلى أن منسوب نهر عطبرة سجل كذلك اليوم الأربعاء 14مترا و7 سنتمترات، بارتفاع 6 سنتمترات عن الثلاثاء، بارتفاع 1متر و14 سنتمترا عن العام الماضى.
وتشير غرفة عمليات الدفاع المدنى في ولاية نهر النيل لهدوء الأحوال بكل محليات الولاية.
ولفتت إلى أن الفاصل المداري يمر شمال ولاية البحر الأحمر، وشمال مدينة عطبرة، وشمال الولايات الغربية ومن المتوقع ان يحافظ على موقعه الحالي خلال اليوم ويمكن أن يتراجع قليلا من ناحية غربي البلاد.
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