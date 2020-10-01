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وأوضحت أن التدريبات شملت إخلاء المرضى من الفندق والحفاظ على عدم إصابة الجنود بالفيروس، خلال عملية الإخلاء، وفقا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، وبأن هذا التدريب ليس الأول من نوعه الذي تجريه قيادة الجبهة الداخلية للتدرب على إخلاء السكان من البنايات والفنادق في البلاد.
وأفادت الصحيفة بأن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قامت أخيرا ببناء منطقة خاصة قرب مستوطنة "زيكيم" شمالي قطاع غزة، للتدريبات الخاصة التي تحاكي كيفية التعامل مع حالات الدمار بالمباني في البلاد، وإخلاء السكان منها فوق وتحت الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تنهي تدريبات تحاكي سقوط صاروخ داخل فندق في تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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