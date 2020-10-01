اخبار الخليج

إسرائيل تنهي تدريبات تحاكي سقوط صاروخ داخل فندق في تل أبيب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© AFP 2020 / JACK GUEZ

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن وحدة الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنهت مؤخرا تدريبات تحاكي سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، داخل أحد الفنادق المخصصة لمرضى فيروس .

 وأوضحت أن التدريبات شملت إخلاء المرضى من الفندق والحفاظ على عدم إصابة الجنود بالفيروس، خلال عملية الإخلاء، وفقا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، وبأن هذا التدريب ليس الأول من نوعه الذي تجريه قيادة الجبهة الداخلية للتدرب على إخلاء السكان من البنايات والفنادق في البلاد.

وأفادت الصحيفة بأن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قامت أخيرا ببناء منطقة خاصة قرب مستوطنة "زيكيم" شمالي قطاع غزة، للتدريبات الخاصة التي تحاكي كيفية التعامل مع حالات الدمار بالمباني في البلاد، وإخلاء السكان منها فوق وتحت الأرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تنهي تدريبات تحاكي سقوط صاروخ داخل فندق في تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا