إسرائيل تنهي تدريبات تحاكي سقوط صاروخ داخل فندق في تل أبيب

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن وحدة الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنهت مؤخرا تدريبات تحاكي سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، داخل أحد الفنادق المخصصة لمرضى فيروس كورونا

وأوضحت أن التدريبات شملت إخلاء المرضى من الفندق والحفاظ على عدم إصابة الجنود بالفيروس، خلال عملية الإخلاء، وفقا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، وبأن هذا التدريب ليس الأول من نوعه الذي تجريه قيادة الجبهة الداخلية للتدرب على إخلاء السكان من البنايات والفنادق في البلاد.

وأفادت الصحيفة بأن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قامت أخيرا ببناء منطقة خاصة قرب مستوطنة "زيكيم" شمالي قطاع غزة، للتدريبات الخاصة التي تحاكي كيفية التعامل مع حالات الدمار بالمباني في البلاد، وإخلاء السكان منها فوق وتحت الأرض.