شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تسجل 211 حالة وفاة و 3825 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة الإيرانية فى بيان صحفى،حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الخميس 1 أكتوبر، عن إحصاءات كورونا آخر 24 ساعة، حيث تم تسجيل 211 حالة وفاة، ليصل إجمالى الضحايا 26389 وفاة، وتسجيل 3825 إصابة جديدة ليصل الإصابات المؤكدة 461044 شخصًا، والحالات الحرجة4121 مريضًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واعلنت إيران أمس الأربعاء، تسجيل 3582 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و183 حالة وفاة جراء الإصابة به خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لارى - فى تصريحها الصحفى اليومى، إن إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 فى البلاد بلغ حتى ظُهر الأربعاء 457 ألفا و219 حالة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات بالمرض 26 ألفا و169 حالة وفاة، حسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 380 ألفا و956 شخصا حتى.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أن 4 ملايين و14 ألفا و821 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس كورونا فى أنحاء البلاد.

يذكر أن إيران تشهد مؤخرا تزايدا فى أعداد إصابات ووفيات كوفيد-19، فيما قال عنه المسؤولون إنه الموجة الثالثة من فيروس كورونا فى البلاد.