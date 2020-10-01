شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا فى الإمارات بعد تسجيل 1158 حالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الخميس، إجراء 91.234 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن إصابة 1.158 شخصا بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات المؤكدة 95.348 حالة، مقابل شفاء 1.179 حالة شفاء، ليصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 84.903، وتسجيل حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عدد حالات الوفاة 421 حالة منذ تفشى الوباء فى البلاد.

وسجلت الإمارات أمس الأربعاء 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل للحالات في يوم واحد منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد، وبلغ مجموع عدد الإصابات بالعدوى في الإمارات 94190، وعدد الوفيات 419 حالة وفاة، لكن الحكومة لم تكشف عن أماكن حدوث الإصابات والوفيات فى الإمارات السبع.

وتشهد الإمارات ارتفاعا في معدل الإصابات بالفيروس على مدى الشهرين الأخيرين، حيث كانت قد سجلت 164 حالة فقط في الثالث من أغسطس، وهو ما ألقت السلطات باللوم فيه على عدم امتثال المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي.

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يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح ضد كوفيد-19 لاتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس، بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم، وقد شارك أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، فى تجارب لقاح وطنى مضاد للعدوى، قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إنه آمن وفعال.