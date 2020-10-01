شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء «علي الرحيلي» قائد عملية تحرير الطائرة الروسية قبل 20 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نعى مغردون وفاة اللواء الركن على الرحيلي قائد عملية تحرير الطائرة الروسية المختطفة التي وقعت في المدينة المنورة قبل نحو 20 عاماً، وذلك بعد معاناة مع الفشل الكلوي – بحسب ما ذكر مغردون-.

وتصدر هاشتاق#اللواء_ركن_علي_بن_دخيل_الرحيلي⁩ موقعتويتر عبر تغريدات أعادت للواجهة بطولة اللواء “الرحيلي” التي أبهرت العالم، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وتداول مغردون مقطع فيديو للعملية التي توجهت أنظار العالم إليها في عام 2001، حيث أنهت القوات الخاصة أزمة الطائرة الروسية المخطوفة يوم الـ 16 مارس 2001 باقتحامها في وقت قياسي عقب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وتهديد المختطفين بنسف الطائرة.

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ما قصة الاختطاف؟ وكيف تم تحرير الرهائن؟

وتعود حادثة الاختطاف إلى إجبار طائرة روسية للهبوط في مطار المدينة المنورة، بعد إعلان 4 خاطفين السيطرة على الطائرة تحقيقًا لمطالبهم، فيما تم تحرير الطائرة وتخليص جميع ركابها وملاحيها البالغ عددهم 176 راكبا وملاحًا.

وكانت عناصر من القوات الخاصة قد تنكروا في زي عمال تنظيف ومهندسين جويين للاقتراب من الطائرة دون إثارة شكوك الخاطفين، فيما صعد بعض العناصر إلى الطائرة بوصفهم عمال تنظيف في حين تمركز الباقون تحت الطائرة حتى لا يراهم الخاطفون، وتظاهرت حينها بتزويد الطائرة بالوقود بناء على طلب الخاطفين حتى يتسنى للجنود المتنكرين التقدم من الطائرة وهي من طراز توبوليف، حتى تمكنت عناصر القوات الخاصة السعودية من الدخول إلى الطائرة من عدة جهات وأبواب النجاة باستخدام سلالم، وتمكنوا من السيطرة عليها وإخراج الركاب.