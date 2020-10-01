الأمير منصور بن متعب يصل إلى الكويت لنقل تعازي الملك سلمان وولي العهد

وترأس الوفد السعودي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، مستشار العاهل السعودي وزير الدولة، إلى الكويت،
"العربية".
وفد سعودي يصل إلى الكويت لنقل تعازي الملك وولي العهد في الشيخ صباح #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 1, 2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin
وتوجه وفد السعودية للكويت، لنقل تعازي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان.
وسارع القادة والزعماء في الدول العربية والعالم بإرسال برقيات التعزية والمواساة، فور إعلان وفاة الشيخ صباح.
وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن 91 عاما.
وغادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو/ تموز الماضي، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.
وكان أمير الكويت قد أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح. وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.
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