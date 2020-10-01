أمير قطر يبكي... صور

ويظهر أمير قطر، في الصورة المتداولة والدموع في عينيه أثناء حمل جثمان الشيخ صباح إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات ليوارى الثرى، وشارك الشيخ تميم بن حمد في مراسم تشييع أمير الكويت الراحل وفي صلاة الجنازة بعد أن وصل على رأس وفد إلى الكويت لهذه الغاية.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، الثلاثاء الماضي، وفاة أمير البلاد عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الأميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".