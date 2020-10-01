شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 905 حالات شفاء من فيروس كورونا فى الكرخ ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر طبى عراقى، اليوم الخميس، بتسجيل 905 حالات شفاء من فيروس كورونا فى منطقة الكرخ من بغداد، حيث تعتبر أعلى حصيلة شفاء فى الكرخ منذ تفشى الجائحة.

وقال المصدر - فى تصريحات لقناة "السومرية" الإخبارية - إن "جانب الكرخ من العاصمة بغداد سجل 905 حالات شفاء جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا".

ويبلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى العراق 362 ألفا و 981 إصابة ، وإجمالى حالات الشفاء 292 ألفا و197 حالة، وعدد حالات الوفاة الكلى 9181، بحسب أحدث موقف وبائى أصدرته وزارة الصحة.