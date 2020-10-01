شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يقدم واجب العزاء إلى أمير الكويت بوفاة الأمير صباح الأحمد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس إلى الكويت، على رأس وفد ضم وزراء المالية والخارجية والتخطيط وممثلي القوى السياسية، لتقديم العزاء إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وقدّم صالح باسم الشعب العراقي وباسمه شخصيا، أحر التعازي إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وإلى كافة عائلة الصباح وإلى الشعب الكويتي، بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح بعد مسيرة حافلة بالعطاء كرسها لخدمة شعبه وقضايا المنطقة.

وعبّر الرئيس العراقى عن أصدق وأخلص مشاعر المواساة والتعاطف في هذا المصاب الجلل، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ دولة الكويت الشقيقة وأن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الشعب الكويتي الصبر والسلوان.

وقال الدكتور برهم صالح خلال تقديمه العزاء، إن المنطقة العربية والإسلامية والعالم، فقدت أخاً وملهماً طالما عُرف بإنسانيته وحرصه على نبذ الخلافات وتحقيق السلام والوئام في المنطقة.

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وشدّد الرئيس العراقى على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص العراق شعباً ورئيساً وحكومةً من أجل المضي قدماً في تعزيز هذه العلاقات نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة.