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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 42 فلسطينيا من الضفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 42 مواطنا من الضفة، بينهم أسرى سابقون وصحفي.

وقال نادى الأسير- فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن قوات الاحتلال اعتقلت 18 مواطنا من القدس غالبيتهم من بلدة العيساوية، بالإضافة إلى 4 أشقاء من من بلدة صانور فى جنين، و اعتقلت ثلاثة مواطنين من بيت لحم.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من الخليل، ومن رام الله و البيرة اعتقلت 4 فلسطينيين، وأخر من طمون، و من قلقيلية اثنين ، و من نابلس اثنين احدهما صحفيا.

 

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