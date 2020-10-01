شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 214 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، فى إحاطة صحفية أخر مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة 125.959، مقابل شفاء 212 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 122.911 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 214 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.
وسجلت قطر أمس، 227 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة إلى 125.760 حالة، مقابل شفاء 251 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 122.699 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 214 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 230 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، مقابل شفاء 214 حالة من الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالى عدد المتعافين من المرض إلى 120303، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالى حالات الوفاة 210.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 214 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.