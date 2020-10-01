شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 214 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، فى إحاطة صحفية أخر مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة 125.959، مقابل شفاء 212 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 122.911 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 214 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وسجلت قطر أمس، 227 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة إلى 125.760 حالة، مقابل شفاء 251 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 122.699 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 214 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.