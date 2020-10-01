شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير يكشف اعتقال 37 فلسطينيا من قبل السلطات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادى الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس 37 مواطنا من بينهم صحفي.

وأضاف في بيان أن بين المعتقلين "أسرى سابقين، وصحفيا، وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة العيساوية في القدس".

وأوضح النادي أنه "جرى اعتقال الصحفي طارق أبو زيد من مكان سكنه في نابلس". ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية بشأن حملة الاعتقالات الأخيرة.

وعلى صعيد منفصل قال النادي إن المعتقل ماهر الأخرس (49) عاما الموجود حاليا في مستشفى كابلان في إسرائيل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 67 احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأضاف النادي أن الأخرس يرفض أي مقترحات مقابل تعليق إضرابه عن الطعام لا تتضمن الإفراج الفوري عنه.

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وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال أشخاص دون محاكمة لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سرى للمعتقل.