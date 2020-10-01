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شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «الصحة» توضح أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، أن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة يُعتبرون من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس (كورونا).
وأوضحت الصحة عبر “إنفوجرافيك ” نشرته في حسابها الرسمي على تويتر ، أن أبرز الأمراض المزمنة تشمل ” السكري، السرطان، القلب وضغط الدم، الكلى،حساسية الصدر والربو”.
وقدّمت الصحة عدد من الإرشادات الوقائية التي يجب إتباعها للمصابين بالأمراض المزمنة ومنها ” غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، والاستمرار على الخطة العلاجية للمريض، والمحافظة على المواعيد، وارتداء الكمامة”.
كما نصحت المصابين بالسمنة باتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة باستمرار، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، مؤكدة على أهمية تحميل تطبيق (صحة) واستشارة الطبيب عند الحاجة.
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