شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد ساعات من زواجهما.. إصابة عروسين بحروق إثر اشتعال أسطوانة غاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب، عروسين ليل الأربعاء الخميس بحروق متفرقة في الجسد، إثر نشوب حريق في مسكن الزوجية، بمحافظة الوادي الجديد في مصر، عقب الانتهاء من مراسم زفافهما، وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى موقع الحريق وجرت السيطرة عليه، وتم نقل العروسين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وكان ورد بلاغ أمني إلى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بنشوب حريق في وحدة سكنية بحي الجناين بالداخلة، مما أسفر عن إصابة عروسين بحروق متفرقة في الجسد، وتبين أن العريس يدعي مروان. ج وعروسه تدعي زهراء. ف، وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وفقاً لليوم السابع.

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