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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل تطلق هاتفين ذكيين متوافقين مع تقنية الجيل الخامس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
علنت "جوجل" الأربعاء خلال نشاط نظمته عبر الإنترنت أنها ستطلق نسختين جديدتين من هاتفها الذكي "بيكسل" تتوافقان مع تقنية الجيل الخامس، آملة في أن يؤدي ذلك إلى زيادة حصتها من السوق.
ويعتبر "بيكسل 4 إيه 5 جي" نسخة محسنة من "بيكسل 4 إيه" الذي أطلق في مطلع السنة الجارية. وسيباع الهاتف الجديد بـ 499 دولاراً اعتباراً من 15 أكتوبر في تسع دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا.
أما "بيكسل 5" الذي يتميز بقوة وصلابة أكبر، فسيطرح في السوق في التاريخ نفسه وفي الدول إياها بسعر يبدأ بـ 699 دولاراً.
وبإعلانها منذ الآن عن إطلاق هذين الهاتفيين الذكيين المتوافقين مع تقنية الجيل الخامس، سبقت "غوغل" منافستها "آبل" التي لم تكشف بعد عن "آيفون 5 جي"
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