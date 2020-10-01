فيديو كليب "العلاقات الحميمة" بين إسرائيل والإمارات

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ونص ذلك الاتفاق على أن يتم التطبيع بين الحكومات والشعوب ويشمل العديد من المجالات منها المجالات الثقافية.

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو، اليوم الخميس، قال إنه يجسد روح السلام والصداقة بين الشعبين الإسرائيلي والإماراتي، مضيفا: "يا سلام يا سلام لكل ولاد في العالم".

وكتب على "تويتر": "العلاقات الحميمة بينالشعبين الإسرائيلي والإماراتي. فيديو كليب جديد صوره المطرب الإسرائيلي إلكانا مارتسيانو والمطرب الإماراتي وليد الجاسم لأغنية مشتركة لهما تسمى "أهلا بك".

وتابع: "هذه هي روح السلام والصداقة بين الشعبين"، مضيفا: "أهلا بالجميع".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

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وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.

واعتبر ترامب، أن هذا الاتفاق يكسر قيود الماضي، مضيفا: "إنه فجر يوم جديد في الشرق الأوسط يجعلنا نأخذ خطوة جديدة نحو منطقة يعيش فيها الناس بأمن وسلام".

وتابع "إسرائيل والإمارات والبحرين سوف ينشؤون سفارات ويبدأون التعاون كشركاء وسوف يعملون سويا فهم أصدقاء وسيفتح الباب أمام المسلمين للصلاة في القدس".