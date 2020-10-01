حمد بن جاسم يعلق على وفاة أمير الكويت بـ"صور لن تنسى"

وقال ابن جاسم، في تدوينة له بصفحته الرسمية عبر "إنستغرام": "في جنان الخلد يا أمير الإنسانية، هذه الصور قليل من الذكريات التي جمعتنا والتي لن أنساها".
وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أدى اليمين الدستورية في مجلس الأمة خلال مراسم تنصيبه أميرا للبلاد، الأربعاء، خلفا للشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، الذي أعلن عن وفاته، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما.
وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح". وتوضح المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه "إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا".
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