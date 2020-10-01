السيسي يصل إلى الكويت للتعزية في الشيخ صباح

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، الثلاثاء الماضي، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب: "الديوان الأميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح". ونادى مجلس الوزراء الكويتي، أمس، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأدى الأمير نواف الأحمد أمس اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي أميرا للبلاد. Advertisements وبعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، رسالة إلى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، بأن السيسي هنأ الأمير نواف الأحمد الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرًا للكويت. وأفاد بأن الرئيس أعرب باسمه واسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، عن أطيب التمنيات بالتوفيق لسمو الأمير نواف الصباح في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كما أكد الرئيس المصري على متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون المثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين ولخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، "متمنيا سيادته لدولة الكويت وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار".

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