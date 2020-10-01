شكرا لقرائتكم خبر عن آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عدة آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة، وشرعت بعمليات تمشيط وتجريف فى أراضى المواطنين القريبة من الشريط الحدودي.

وتخلل عملية التوغل إطلاق نار متقطع أجبر المزارعين ورعاة الأغنام على مغادرة أراضيهم القريبة من المكان خشية على حياتهم.