شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحذر مواطنيه من موجة ثانية لكورونا واحتمالية فرض حظر تجول شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت خلية الأزمة النيابية التابعة للبرلمان العراقي، من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد فى العراق قد ترفع الإصابات اليومية إلى 10 آلاف إصابة، ملوحةً بإعادة فرض الحظر الشامل فى حال وصلت الإصابات إلى أعداد كبيرة لا تستطيع وزارة الصحة استيعابها.

وقال مقرر الخلية جواد الموسوى - وفقا لقناة "السومرية نيوز"، اليوم /الخميس/ - "إنه من الممكن أن يشهد العراق خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، موجة ثانية من فيروس كورونا، وهو ما يرجح تضاعف أعداد المصابين ما بين 10 - 20 ألف إصابة، وهى أرقام كبيرة".

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وأضاف الموسوي، أن الخلية استضافت وزير الصحة والكادر المتقدم فى الوزارة لمعرفة ومناقشة استعدادات الوزارة الاستباقية للتصدى للموجة الثانية، مضيفا أنه فى حال ازدياد الإصابات ، فمن الممكن أن يعاد العمل بحظر التجوال الشامل بالعراق فى حال وصلت الإصابات إلى أعداد كبيرة لا تستطيع وزارة الصحة استيعابها.

يذكر أنه يبلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى العراق 362 ألفا و981 إصابة، ومجموع حالات الشفاء 292 ألفا و197 إصابة، وعدد حالات الوفاة الكلى 9 آلاف و181 حالة، حسبما أفادت وزارة الصحة العراقية .