شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 23 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 22 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس - أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين فى الخليل تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 عاما، وفى جنين، اعتقلت شقيقين بعد أن اقتحمت بلدة صانور وداهمت منزليهما وفتشتهما، واعتقلت صحفى من مدينة جنين، بعد أن داهمت منزله فى نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بعد أن داهمت منزله فى حى إسكان الكهرباء فى منطقة التعاون العلوى بنابلس، واعتقلت ثلاثة شبان فى بيت لحم، وشابا من طوباس، بعد أن داهمت منزل ذويه.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم فى قرية العيسوية شمال القدس المحتلة، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله، بعد أن داهمت منازل ذويهم فى البلدة.