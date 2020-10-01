شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تفكيك 87 قذيفة من مخلفات تنظيم داعش غربى صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مديرية مكافحة المتفجرات العراقية، بتفكيك 87 قذيفة من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابى غربى محافظة صلاح الدين.

وذكر إعلام المديرية، فى بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم /الخميس/، أنه بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات فى محافظة صلاح الدين يفيد بوجود أجسام غريبة فى جزيرة الصينية، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى محل الحادث.

وأضاف أنه بعد الوصول وتفتيش المكان تم العثور على 87 قذيفة مختلفة الأنواع من مخلفات داعش الإرهابي، تم تفكيكها وفق الإجراءات القياسية.