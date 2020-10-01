شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وصول وفود الدول إلى الكويت لتقديم واجب العزاء فى الأمير الراحل الشيخ صباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت صباح اليوم الخميس وفود الدول فى التوافد على الكويت؛ لتقديم واجب العزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فى وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان أول الوفود التى وصلت إلى الكويت صباح اليوم، وفد مملكة البحرين، والذى تقدمه ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ حيث كان فى استقباله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ومن المقرر وصول وفود من مصر والعديد من الدول العربية إلى الكويت فى وقت لاحق اليوم؛ لتقديم واجب العزاء فى وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.