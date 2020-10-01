سفير مصر بموسكو يناقش القضايا الإقليمية مع نائب وزير الخارجية الروسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير مصر فى روسيا إيهاب نصرة، الممثل الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجيى الروسى ميخائيل بوجدانوف فى العاصمة الروسية موسكو أمس، الأربعاء.
وبحسب بيان الخارجية الروسية، فإن النقاش دار حول تنسيق الجهود الروسية المصرية الهادفة إلى تعزيز الحوار المدنى الشامل من أجل حل سريع للأزمة فى ليبيا وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولية.
وتناول اللقاء أيضا قضايا تسوية الشرق الأوسط مع التأكيد على حل عادل للإطار القانونى الدولى للمشكلة الفلسطينية بما فى ذلك مبدأ تواجد دولتين إسرائيل وفلسطين تتعايشان فى سلام وأمان.
ويلتقى السفير إيهاب نصر ، بوجدانوف بشكل مستمر لمناقشة أحدث المستجدات فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تركيز خاص على قضيتى ليبيا والسلام فى المنطقة، إلى جانب قضية سد النهضة الإثيوبى.
وأعرب بوجدانوف فى وقت سابق ، عن ارتياح موسكو لوقف الأعمال القتالية في ليبيا، وقال بوجدانوف إن الهدنة الراهنة في ليبيا يجب تثبيتها، مؤكدا على ضرورة أن تخدم هذه الهدنة إطلاق حوار بين الأطراف الليبية، وليس تجزئة البلاد".
وأشار إلى أن استقالة رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج يجب ألا تقود إلى "فراغ إداري" في ليبيا.
وأعلن السراج في وقت سابق من الشهر الجاري، عن رغبته في تسليم السلطة نهاية شهر أكتوبر المقبل.
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