تركيا تعتقل أعضاء فى المعارضة الكردية بسبب صلات بالإرهاب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة اليوم الخميس أن السلطات اعتقلت 19 شخصا بينهم نائبان كرديان لرئيسي بلدية في إقليم قارص بشمال شرق البلاد في إطار عملية مرتبطة بمكافحة الإرهاب.

وقالت الوكالة إن من بين المعتقلين قادة محليون من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأعضاء في مجالس بلدية بالإقليم.

وأضافت أن السلطات اعتقلت مشتبها بهم بسبب عزمهم على مساعدة أعضاء حزب العمال الكردستاني وحضروا اجتماعات وعملوا وفقا لأوامرهم.

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كانت السلطات قد اعتقلت الأسبوع الماضي رئيس بلدية إقليم قارص المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي وعشرات آخرين بسبب احتجاجات عنيفة في عام 2014 بسبب هجوم على مدينة كوباني السورية التي يقطنها أكراد.

وتتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني مما أدى لمحاكمة الآلاف من أعضائه وبعض قادته. وينفي الحزب وجود هذه الصلات.