«زايد للكتاب» تستقبل 1616 ترشيحاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، عن استقبال 1616 ترشيحاً لدورتها الخامسة عشرة حتى الآن؛ حيث شهد فرع «المؤلف الشاب» العدد الأعلى من الترشيحات بنسبة بلغت 29.34%، فيما استقبل فرع «الآداب» 27.02% من الترشيحات منذ فتح باب الترشح في الأول من يونيو الماضي.

وكانت لجنة القراءة والفرز قد عقدت 21 اجتماعاً افتراضياً منذ مطلع أغسطس الماضي، لمراجعة ودراسة ترشيحات الدورة الحالية، وتقييم مدى اكتمال الشروط العامة للكتب المتقدمة، وستستمر اللجنة في اجتماعاتها حتى نهاية شهر أكتوبر، ليصدر بعدها الإعلان عن القوائم الطويلة في نوفمبر لإرسالها إلى لجان التحكيم.

وقال الدكتور علي بن تميم الأمين العام للجائزة: «تأتي اجتماعات لجنة القراءة والفرز المكثفة والمتصلة للتعرف إلى الأعمال المقدمة ومدى مطابقتها للشروط الخاصة بالجائزة، في سياق علمي يقرأ هذه الكتب ويسعى إلى اختيار قائمة طويلة لكل فرع من فروع الجائزة من بينها، ضمن معايير تتسم بالوضوح والموضوعية».

تنعقد لجنة القراءة والفرز برئاسة الدكتور علي بن تميم، وتضم د. خليل الشيخ، عضو الهيئة العلمية للجائزة من الأردن، والناقد سلطان العميمي، عضو الهيئة العلمية للجائزة، والدكتور علي الكعبي من الإمارات.

لا يزال باب الترشح للدورة الخامسة عشرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب متاحاً حتى 1 أكتوبر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني:

https://www.zayedaward.ae/ar