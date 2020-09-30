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شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: 6 نصائح مهمة لتفادي أخطار الأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت المديرية للعامة للدفاع المدني، مجموعة من النصائح المهمة لتفادي أخطار الأمطار والسيول.
وقالت المديرية، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”: لسلامتك احذر عند هطول الأمطار، كما أكدت على أهمية اتباع النصائح التالية:
– لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.
– لا تجازف بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة.
– عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار.
– قد تغطي المياه جسرا منجرفا أو طريقا مكسرا فيلزم الحذر والانتباه.
– اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.
– عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة.
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