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شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» تفتح باب التسجيل في برنامج «بناء الكفاءات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقدم والتسجيل في برنامج بناء الكفاءات بنسخته الثالثة.
وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بعد تخريج 116 متدربًا في النسختين الأولى والثانية، الزكاة والدخل تُعلن عن فتح باب التقدم والتسجيل في برنامج بناء الكفاءات بنسخته الثالثة، بادر بالتسجيل عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).
وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يمكن الاطلاع على مزايا وتفاصيل برنامج الكفاءاتبنسخته الثالثة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
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