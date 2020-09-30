القوات العراقية تحاصر إرهابيين في أخطر أوكارهم شمال غربي البلاد

وأوضح الخفاجي أن قطاعات عمليات الجزيرة عثرت على مضافة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في وادي الثرثار "شمال غربي تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وشمال محافظة الأنبار"، والآن قائد القوات البرية يحاصر في هذه المضافة 5 إرهابيين.

وأضاف الخفاجي: "أن الإرهابيين الخمسة المحاصرين إما سيتم قتلهم، أو إلقاء القبض عليهم".

وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، عملية استباقية شرعت بها قيادة القوات البرية من خلال قيادات "صلاح الدين، وغرب نينوى، والجزيرة" شمال غربي العراق، لمطاردة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي. Advertisements

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وتشارك قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والعشائري وبإسناد مباشر من طيران قيادة القوة الجوية وطيران الجيش، في هذه العملية.

ويعد وادي الثرثار من أخطر أوكار "داعش" في العراق، وهو أكبر المنخفضات الطبيعية في العراق، شمال غربي تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وشمال محافظة الأنبار، شمال غربي البلاد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".