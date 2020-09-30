الخارجية الإيرانية: على أمريكا مغادرة الأراضي السورية

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وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن أصغر خاجي ندد بالوجود الأمريكي اللاقانوني ودعم واشنطن للجماعات الإرهابية في سوريا وسرقتها للبترول السوري.

وشدد خاجي على ضرورة انسحاب واشنطن ومواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى اقتلاعه من الأراضي السورية نهائيا.

وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات خاجي جاءت خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم الأربعاء، بين خاجي والمنسق الياباني الخاص للشؤون السورية، أكيرا أنجو، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات في سوريا، ومنها الاجتماع الأخير للجنة الدستورية وعملية المفاوضات في صيغة أستانا، والوضع في إدلب وشرقي الفرات والبرامج الإنسانية في هذا البلد.

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ودعا كل من خاجي وأنجو إلى مواصلة الحوار والعملية السياسية لاسيما في إطار هذه اللجنة، في وقت تطرق الجانبان، الإيراني والياباني، إلى الظروف الإنسانية العصيبة الناجمة عن تفشي وباء كورونا في سوريا، وطالبا المجتمع الدولي بإرسال مزيد من المساعدات الإغاثية إلى هذا البلد.

وأشار إلى المواقف المبدئية لبلاده بشأن ضرورة الحل السياسي للأزمة الراهنة في سوريا ودعم "الحوار السوري - السوري"، في إطار مهام اللجنة الدستورية، مطالبا بوضع حدّ للتدخلات الأجنبية في أداء هذه اللجنة.

وفي السياق نفسه، أوضح المبعوث الياباني بالدور الإيراني البارز في سياق حل الأزمة السورية، كما أشاد بجهود الدول الراعية للمفاوضات في أستانا لإرساء السلام في سوريا.