عمان- سبوتنيك. وذكر جابر، في إيجاز صحفي اليوم: "شهدت المملكة اليوم ارتفاعا حادا بعدد الإصابات بفيروس كورونا ووصل العدد إلى 1776 إصابة، منها 11 إصابة خارجية".
© AFP 2020 / Khalil Mazraawi
كما أعلن وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة أنه "اعتبارا من فجر يوم الخميس القادم سيتم فتح المساجد لجميع الصلوات بضوابط وشروط صحية تم تعميمها"، مبينا أنه سيتم إغلاق المسجد الذي تسجل فيه حالات إصابة بفيروس كورونا.
وأعلن رئيس مجلس الكنائس في الأردن المطران خريستوفورس حنا عن أن الكنائس ستكون مفتوحة أمام المصلين اعتبارا من يوم غد الخميس، لكن ضمن شروط صحية ووقائية وأن أي كنيسة ستسجل فيها إصابة سوف يتم إغلاقها.
من من ناحيته أعلن وزير التربية والتعليم الأردني، تيسير النعيمي، تمديد تعطيل المدارس لمدة أسبوعين من الصف الرابع وحتى الحادي عشر، والبقاء على "التعليم عن بعد مع بقاء "التعليم الوجاهي" للصفوف الثلاثة الأولى والتوجيهي، على أن يبقى الخيار لولي الأمر في دوام ابنه/ابنته، مدرسيًا أو عن بعد.
وأضوح النعيمي أنه سيستمر العمل بالسياسة الحالية في دوام طلبة الصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الأساسي، وطلبة التوجيهي، لمدة أسبوعين إضافيين أي حتى يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر.
كما أشارت وزيرة السياحة الأردنية مجد الشويكة إلى أن مجلس الوزراء وافق اليوم على إعادة فتح صالات المطاعم بجميع فئاتها الشعبية والسياحية اعتبارا من يوم غد الخميس 1/10/2020، شريطة التعهد بالالتزام بالاشتراطات الصحية الإضافية الضرورية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يسجل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا والسلطات تحدد ضوابط صارمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.