شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى مهنئا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح " خير خلف لخير سلف " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، عن تمنياته بالتوفيق للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مشيرا إلى أنه خير خلف لخير سلف.

وقال ولى عهد دبى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هو خير خلف لخير سلف...دعواتنا لسموه بالتوفيق وللكويت الشقيقة وشعبها الوفي بدوام الرفعة والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لآل صباح الكرام".

Advertisements



حمدان بن محمد

ومن جهته أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، عن تمنياته بالتوفيق للشيخ نواف الأحمد الصباح والسداد في قيادة الكويت، قائلا "ستظل الكويت كعهدها دائما رمزا للوفاق والخير والقيم السامية في المنطقة والعالم".

وقال ولى عهد أبو ظبى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تمنياتي لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح بالتوفيق والسداد في قيادة الكويت الشقيقة نحو مزيد من التقدم والرخاء، وبإذن الله ستظل الكويت كعهدها دائما رمزا للوفاق والخير والقيم السامية في المنطقة والعالم، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بلدينا مصدر اعتزاز وفخر وتزداد قوة وصلابة".