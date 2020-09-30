شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تؤكد أن إنهاء مأساة شعب فلسطين لا يتحقق إلا بمنحه حق تقرير مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، أن إنهاء مأساة الشعب الفلسطينى وما يتعرض له من انتهاكات منذ عقود، لا يتحقق إلا بمنحه حق تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين والاعتراف بدولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق أساس حل الدولتين القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضى العربية المحتلة بما فيها الجولان السورى والأراضى اللبنانية والاعتراف بوحدتها وسيادتها، وهذا هو السبيل المأمول نحو تحقيق مبادئ الأمم المتحدة لإقامة سلام عادل وآمن ودائم فى الشرق الوسط.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأنه قد جاء ذلك فى كلمة السلطنة أمام الدورة (45) لمجلس حقوق الإنسان (حالة حقوق الإنسان فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى)، التى ألقاها المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف، السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري، والتى تستمر أعمالها حتى 7 من أكتوبر المقبل.

وقال الخنجري، إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مستمرة فى بناء المستوطنات على الأراضى الفلسطينية وطرد أصحابها الفلسطينيين قسرا وهدم منازلهم والاعتداء عليهم، فى مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة.

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وأضاف أن تواصل الاحتجازات بصورة عشوائية دون الاستناد إلى حجة قانونية، ما هو إلا مزيد من القمع من قبل إسرائيل على الشعب الفلسطيني، فى استغلال واضح للظروف التى يمر بها العالم خاصة فى منطقة الشرق الأوسط والتى هى نتيجة لهذا الاحتلال.

وأشار إلى أن ما تقوم به إسرائيل فى القدس الشرقية، هو محاولة لطمس الهوية العربية الفلسطينية وتضييق الخناق على المقدسيين، وما القيام بأعمال الحفريات غير القانونية تحت المسجد الأقصى إلاّ عملية ممنهجة لتغيير هوية القدس التاريخية والديمغرافية، وأن ما يتعرض له قطاع غزة من حصار جائر يعطى أيضا دليلا قطعيا لصورة هذا الاحتلال ونهجه فى التعامل اللاإنسانى مع الشعب الفلسطيني.