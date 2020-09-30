شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكندى ينعى رحيل أمير الكويت ويصفه بالقائد العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم الأربعاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذى وافته منيته أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، واصفا الأمير الراحل "بالقائد الإنسانى العظيم".

وقال ترودو- فى بيان - : "ببالغ الحزن علمت بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وباسم حكومة كندا، أتقدم بأحر التعازى إلى الأسرة الحاكمة، حكومة وشعب الكويت."

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وأضاف "كرس سمو الشيخ صباح حياته لخدمة وطنه، وقد تم الاعتراف به عالميا كقائد إنسانى عظيم، وتحت قيادته، قادت الكويت جهود الإغاثة الإنسانية والعمل التنموى الدولى فى دول العالم، وتقديم المساعدة لضحايا الصراع والمحتاجين، وسيظل سموه فى الأذهان لالتزامه بتعزيز الحوار والتسوية السلمية للنزاعات، فضلا عن تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات العالمية".

وأكد أن كندا والكويت تتمتعان بصداقة طويلة الأمد استمرت فى ظل قيادة الشيخ صباح، كما يتضح من التعاون فى مجال الأمن الإقليمى وتوسيع العلاقة الاقتصادية بين الدولتين.