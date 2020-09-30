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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد نتمنى للشيخ نواف الأحمد التوفيق والسداد في قيادة الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، عن تمنياته بالتوفيق للشيخ نواف الأحمد الصباح والسداد في قيادة الكويت، قائلا "ستظل الكويت كعهدها دائما رمزا للوفاق والخير والقيم السامية في المنطقة والعالم".
وقال ولى عهد أبو ظبى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تمنياتي لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح بالتوفيق والسداد في قيادة الكويت الشقيقة نحو مزيد من التقدم والرخاء، وبإذن الله ستظل الكويت كعهدها دائما رمزا للوفاق والخير والقيم السامية في المنطقة والعالم، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بلدينا مصدر اعتزاز وفخر وتزداد قوة وصلابة".
الشيخ محمد بن زايد
ونعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفى، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 91 عاماً. وكتب ولى عهد أبو ظبى على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: رحم الله الوالد والقائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد..رجل الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك..ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية، خالدة في ذاكرة الأجيال..خالص عزائنا ومواساتنا إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق
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