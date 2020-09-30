شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على قائد الفيلق الخامس للجيش السورى بموجب قانون قيصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على 17 من القادة السوريين العسكريين والحكوميين ورجال أعمال وشركات ضالعين بالفساد، بحسب قولهم، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف: فرضنا عقوبات على 17 شخصا وكيانا في سوريا بموجب قانون قيصر، ومنهم قائد الفيلق الخامس للجيش السورى لدوره فى عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا.