أمريكا تفرض عقوبات على قائد الفيلق الخامس للجيش السورى بموجب قانون قيصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على 17 من القادة السوريين العسكريين والحكوميين ورجال أعمال وشركات ضالعين بالفساد، بحسب قولهم، وفقا لمصادر إعلامية.
وأضاف: فرضنا عقوبات على 17 شخصا وكيانا في سوريا بموجب قانون قيصر، ومنهم قائد الفيلق الخامس للجيش السورى لدوره فى عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا.
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