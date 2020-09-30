شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يبارك الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم مدينة دبي ونائب رئيس دولة الأمارات، ورئيس مجلس الوزراء، على مباركة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت الشقيقة، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتب بن راشد في تهنئته "دعواتنا بالتوفيق والسداد لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تواضعه وبساطته وقربه من الناس جزء من قيم أسرة آل الصباح الكريمة، تمنياتنا للشعب الكويتي وقيادته الجديدة دوام العز والاستقرار والأمان والحياة الطيبة".

أدى الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للكويت خلفا للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، فى جلسة خاصة وتاريخية أمام مجلس الأمة، بعدما أعلنه مجلس الوزراء فى اجتماع استثنائى، أمس، أميراً للبلاد، خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

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وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم قد قال إنه التقى بمعية رئيس مجلس الوزراء، أمس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وقال "استمعنا لتوجيهاته، وتقررت دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة الأربعاء فى الحادية عشرة صباحاً، يؤدى خلالها اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة الـ60 من الدستور".

ووفقا للصحيفة، سبق اللقاء انعقاد اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء نادى خلاله الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد "بما عرف عنه من حكمة، وعفة، وإخلاص، وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها".

ويتمتع الشيخ نواف الأحمد، الذى أصبح الأمير الـ16 للكويت، بمسيرة حافلة بالعطاء، تدرج فيها سلم المسئولية، شاغلاً خلالها العديد من المناصب المهمة.