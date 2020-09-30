شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإقامة صلاة الميت الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء.

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