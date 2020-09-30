في ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الثانية… إيران: التاريخ لن یسامح القتلة والخونة

ونشرت الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، بمناسبة حلول ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الثانية و"يوم التضامن مع الأطفال الفلسطينيين".

وأكدت من خلال التغريدة، أنه "قبل 20 عاما استُهدف محمد الدرة بصورة وحشية، وهو في حجر أبيه لينكشف للعالم أنه لاحدود لقساوة المحتلين".

وتابعت الخارجية الإيرانية "أنه بعد مرور عقدين من الزمن على واقعة استشهاد الطفل الفلسطيني، محمد الدرة، هناك كيانات في منطقتنا تصافحت مع القتلة، والتاريخ لن يسامح القتلة والخائنين إطلاقا".