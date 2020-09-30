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السودان... فتوى بعدم جواز التطبيع مع إسرائيل في كل المجالات

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وذكرت وسائل إعلام سودانية أن الفتوى صدرت من المجمع الإسلامي بالإجماع، وذلك وسط إرهاصات وتوقعات بقرب تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE

وكان وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، قد كشف، الشهر الماضي، أن الإدارة الأمريكية، وعدت بدراسة إمكانية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مقابل تطبيع علاقاتها رسميا مع إسرائيل.

وكشف قمر الدين، في مقابلة مع صحيفة "التيار" السودانية، أن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جاء إلى الخرطوم وطرح ملفين، الأول التطبيع بين السودان وإسرائيل، والثاني حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووضع الملفان في سلة واحدة".

ولفت قمر الدين إلى أن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، طرح، ردا على عرض بومبيو، سؤالا مفاده ماذا يجني السودان اقتصاديا أو متى يرفع من قائمة الإرهاب".

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