السيسي: علينا التحرك لمواجهة التدهور في التنوع البيولوجي على كوكب الأرض... فيديو

وقال السيسي خلال كلمة مصر فى قمة المناخ في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن تبعيات أزمة فيروس كورونا، الاقتصادية والاجتماعية وما مثله من خطورة أثبتت قدرة المجتمع الدولي في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأضاف أنه "من هذا المنطلق فإن التدهور بالتنوع البيولوجي أوجد وتيرة متسارعة على كوب الأرض نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية، مما بات علينا التحرك بشكل أكثر تنسيقًا وفاعلية في مواجهة هذه التطورات التي تهدد دولنا"، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

وتابع أن هناك فروقًا بين الدول النامية والمتقدمة، تحد من قدرتنا من تحقيق الأهداف المستدامة، لاسيما الدول النامية والأقل نموًا، خاصة مع تغير المناخ وما تمثله من خطر وثيق الصلة في التنوع البيولوجي، ونحن أمام اختبار حقيقي في علاقتنا مع الطبيعة تفرض علينا العيش في تناغم معًا عبر الربط بين التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.