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تحديد موقف زوجة المواطن غير السعودية في التوطين

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وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن زوجة المواطن غير ، لا يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين.

وجاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين "هل تحسب أم المواطن وزوجة المواطن من ضمن متطلبات التوطين أم لا؟".

وأوضحت الوزارة: "أم المواطن غير السعودية، لا يُسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ولكن يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين".

وتابع: "زوجة المواطن غير السعودية لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، ولا يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين".

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