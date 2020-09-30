خبراء عراقيون وفرنسيون يرفعون قذائف "جهنم" من الفرات..صور

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت مرسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، اليوم، بأن مفرزة مختصة من خبراء مكافحة المتفجرات "صقر بغداد" وأخرى من "صقر الأنبار" وقوة من الشرطة النهرية في محافظة الأنبار، غربي البلاد، ولجنة من الجانب الفرنسي المعني بشؤون الألغام يجرون جولة استطلاعية على نهر الفرات.
© Photo / Iraqi Security Cell
الأجهزة الأمنية العراقية المختصة بمكافحة المتفجرات، مع خبراء فرنسيين، ينفذون عملية نوعية لتطهير نهر الفرات بمركز محافظة الأنبار غربي العراق، 30 سبتمبر/ أيلول 2020
وأضافت الخلية أن الجولة على الفرات في منطقة الصوفية في مدينة الرمادي، مركز الأنبار لغرض مسح وتطهير النهر من العبوات الناسفة.
وكشفت أنه تم العثور على 11 عبوة ناسفة محلية الصنع ومقذوف محلي الصنع نوع "جهنم" من مخلفات "داعش" الإرهابية.
© Photo / Iraqi Security Cell
الأجهزة الأمنية العراقية المختصة بمكافحة المتفجرات، مع خبراء فرنسيين، ينفذون عملية نوعية لتطهير نهر الفرات بمركز محافظة الأنبار غربي العراق، 30 سبتمبر/ أيلول 2020
ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي بأن المواد التي عثر عليها تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
© Photo / Iraqi Security Cell
الأجهزة الأمنية العراقية المختصة بمكافحة المتفجرات، مع خبراء فرنسيين، ينفذون عملية نوعية لتطهير نهر الفرات بمركز محافظة الأنبار غربي العراق، 30 سبتمبر/ أيلول 2020
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