نجوم الوطن العربي ينعون الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

المستشار تركي آل الشيخ، نعى أمير الكويت عبر حسابه في "تويتر" حيث قال:"رحمه الله على الشيخ الوالد صباح الاحمد الصباح ... عزائي لـ أهلنا في الكويت والوطن العربي والعالم أجمع وحفظ الله الكويت وأهلها وأخر الاحزان".

© Photo / Muhammad Al-Ahmad نجوم عرب

ونعى نجوم الخليج الراحل، ومنهم الفنانة نوال الكويتية الراحل، التي كتبت عبر "تويتر": "‏اليوم رحل عنا نور بلدنا وأميرنا وأبونا عظم الله أجركم ياأهلي أهل الكويت الله يرحمه ويوسع منازله ويغفرله وسيظل الشيخ صباح في قلوبنا دايما الله يرحمك ويغفرلك ياحبيبنا".

الفنان الكويتي عبدالله الرويشد نشر صورة للراحل وكتب عليها: "الله يرحمك يا يبا ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون".

الفنان عبادي الجوهري قال: "خالص التعازي لأهلنا في الكويت وسائر الأمة العربية والإسلامية في رحيل الشيخ صباح الأحمد انا لله و انا اليه راجعون .

حسين الجسمي نعى الراحل بتغريدة مؤثرة قال فيها: "وداعاً يا أمير الإنسانية خالص التعازي لأهلنا وأحبابنا في #الكويت الحبيبة وسائر الأمة العربية والإسلامية في رحيل أب الجميع #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح اللهم يمّن كتابه وهوّن حسابه وارحمه".

ماجد المهندس غردّ قائلا: "خالص التعازي والمواساة لاهلنا في الكويت بوفاة الشيخ صباح الاحمد الصباح رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

الفنان عبد المجيد عبدالله قال معزيًا الشعب الكويتي: " عظم الله اجرنا واجركم ياهل الكويت."

النجمة الاماراتية أحلام حولت منبرها على "تويتر" لتلقي التعازي بالراحل وقامت بتغيير صورة البروفايل الخاص بها، حيث وضعت صورة الراحل وكتبت أكثر من تغريدة، فقالت في الأولى: "ااااااه رحمه الله عليك يبه صباح اااااه يا كسر الظهر رحمه الله عليك يا الغالي يا قطعه من القلب".

وفي تغريدة ثانية قالت: "اللهم ابدله دار خير من داره واهل خير من اهله واجعل هذه الايام خير ايامه وابدله دار خير من داره واهل خير من اهله واجعله في جناتك جنات النعيم اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ، يارب ارحمه يارب".

وقالت في ثالثة: "احس بحزن كبير في قلبي الله يرحمك يبا صباح رحمه الله عليك". وتابعت: "وترجل الفارس الحكيم فارس الانسانيه ابوي الشيخ صباح".

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وكان أمير دولة الكويت توفي، أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض ومعاناة من مشاكل صحية في القلب. وقطعت وسائل الإعلام الكويتية الإرسال وبدأت في بث تلاوات من القرآن لفترة قبل الإعلان رسميا عن الوفاة، ونعى نجوم لبنان الراحل، فكتب الفنان راغب علامة متوجها بتعازيه الى الشعب الكويتي قائلا: "التعازي الحارة للشعب الكويتي الحبيب والغالي بوفاة أميرنا العظيم أمير الخير والمحبة الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه" ، وكتبت الفنانة نجوى كرم كتبت معلقة على خبر رحيل أمير الكويت قائلة: "الله يرحم أمير الإنسانية سمو #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح تعازينا الحارة لكل أهل #الكويت الحبيبة. انشاالله نفسو بالسما.

الفنانة اليسا كتبت "كل التعازي لشعب الكويت بوفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. شخصية استثنائية الها كتير من الأفضال على العالم العربي وعلى لبنان. أحر التعازي للكويتيين والصلوات لروحه".

الفنان فارس كرم كتب قائلًا: "أحرّ التعازي لاهلنا في الكويت الشقيقة بوفاة سموّ الامير الشيخ صباح الأحمد الصباح. تغمده الله بواسع رحمته".

وغردت الفنانة يارا كاتبةً: "خالص وأحرّ التعازي للكويت الحبيبة وأهلها وكل الوطن العربي برحيل أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح خسارة للوطن العربي كله الله يصبّركم".

كتبت الفنانة نوال الزغبي على تويتر: "رحم الله الشيخ جابر الأحمد الصباح الامير المحب للبنان واهله.. والوالد الغالي على قلب الكويت .. أحرّ التعازي للشعب الكويتي .. الهمكم الله الصبر والسلوان واسكن فقيدكم فسيح جنانه".

كما نعى الفنان رامي عياش الأمير الكويتي فغرّد: "اهلي واخواني واصدقائي في دولة الكويت الحبيبة حزننا كبير بفقدان امير الانسانية الشيخ صباح الاحمد .عظم الله اجركم".

كما نعت الفنانة السورية أصالة الراحل وكتبت عبر "تويتر": "الله يعين أهلنا وأحبّتنا بالكويت على رحيل الوالد الغالي الشيخ صباح الاحمد الصباح، الله يرحمه ويغفر له ويكون مثواه الجنّه آمين ياربّ العالمين".

من جهته، الفنان السوري تيم حسن قال: "تعازي الى الكويت والأشقاء الكويتيين بوفاة أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح، البقاء لله".