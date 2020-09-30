شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقي يتصل بنظيره السعودى ويجدد التزام بلاده بحماية السفارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التزام بلاده حماية السفارات، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أجرى وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين اتصالاً هاتفيّاً مع وزير الخارجية سامح شكرى، وبحثا العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تعزيزها بين البلدين، وبما يُحقـِّق تطلـُّعات الشعبين الشقيقين.

وأكدت الخارجية العراقية في بيان لها أن الوزيران بحثا القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك، وجرى تبادل وجهات النظر حول الحُلول التي ترتقي إلى مُستوى إنهاء الأزمات التي تُعاني منها المنطقة، وضرورة بذل الجُهُود من أجل الحفاظ على الأمن، والاستقرار، كما شدَّدا على أهمِّية تعزيز التشاور، والتباحث حول عدد من القضايا الإقليميّة التي تهمُّ البلدين.

وأكد وزير خارجية العراق حرص حكومة بغداد على توفير الوضع الأمنيّ المُستقِرّ لجميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق، مُشدّداً على تمسُّك بغداد بالعلاقات الاستراتيجية مع القاهرة، وتطلّعها نحو تدعيم العلاقات الثنائيّة عبر توسيع دائرة التعاون لتحقيق المصالح المُشترَكة بين البلدين؛ وخدمة للشعبين الشقيقين.