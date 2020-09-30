شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يجدد التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسية وحرمة الدبلوماسيين، مؤكدا ضرورة احترام سيادة العراق، ودعم جهود الاستقرار فى المنطقة.

وقالت الخارجية العراقية -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية-،إن "وزير الخارجية فؤاد حسين اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وبحث الجانبان آلية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تفعيل التعاون بمختلف المجالات ومنها: المجال السياسي، والاقتصادي، والأمني".

وتبادل الوزيران الرؤى، والتقييم حول مجمل تطورات القضايا الإقليمية التى تحظى باهتمام الجانبين، ومواجهة التحديات المختلفة التى تتعرض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلمية التى من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام، والتنمية".