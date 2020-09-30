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تأجيل الجولة الثانية من المفاوضات الليبية فى المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، تأجيل الجولة الثانية من المفاوضات الليبية فى المغرب.

 

وتلعب الدولة المصرية دور بارز للدفع نحو الحل السياسى للأزمة التى تعيشها ليبيا منذ سنوات، وذلك عبر تحركات تقوم بها القاهرة للوصول إلى حل للأزمة السياسية الخانقة التى تعانى منها ليبيا فى ظل انقسام المؤسسات، وتتعاطى مصر بإيجابية مع المسارات الثلاثة المنبثقة عن مؤتمر برلين.

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وفى إطار المسار العسكرى المنبثق عن مؤتمر برلين، اختتمت المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدين يضمان ضباطاً من الجيش والشرطة ويمثلان كلاً من حكومة الوفاق الوطني و"القوات المسلحة العربية الليبية"، وقد جرت هذه المحادثات على مدى يومين من 28-29 سبتمبر الجارى في مدينة الغردقة في مصر برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

 

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى أنه تم مناقشة عدداً من القضايا الأمنية والعسكرية الملحّة منها تدابير بناء الثقة؛ الترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5؛ بالإضافة إلى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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