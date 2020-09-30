أمريكا تفرض عقوبات تتعلق بسوريا تشمل 6 أفراد و13 كيانا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن أمريكا فرضت عقوبات تتعلق بسوريا تشمل 6 أفراد و13 كيانا.

وكان قد اتهم وليد المعلم نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سوريا، إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمحاولة خنق السوريين بالعقوبات "فى مشهد غير إنسانى يذكرنا بالوحشية ذاتها التى خنق بها جورج فلويد وآخرون فى الولايات المتحدة".

وكان المعلم يشير بذلك إلى فلويد الأمريكى الأسود الذى توفى فى مايو أيار بعد أن جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه.